Внутриутробная непроходимость кишечника и некроз тощей кишки – с такой патологией не рождаются, а если и родится – все равно умрет, говорили маме Тёмы Крошка. Врачи настаивали на прерывании беременности.

За помощью женщина обратилась в РНПЦ «Мать и дитя». Именно там и родился Тёма. Доктора центра не отказались от них, а дали возможность появиться на свет ребенку и помогли ему получить необходимое лечение. Сразу же экстренно была проведена первая операция на кишечнике, затем еще две.

Состояние оставалось очень тяжелым. У малыша выявили гнойный менингоэнцефалит, отек головного мозга, предполагали кровоизлияние. Шансов на жизнь не давали.

Три месяца мама с сыном провели в реанимации РНПЦ детской хирургии, потом 3 месяца в реанимации детской инфекционной клинической больницы г. Минска. Но медицинская помощь и мамина любовь помогли Тёме выжить. Когда состояние стабилизировалось, мальчика перевели в РНПЦ «Мать и дитя». Он постепенно пошел на поправку.

Благодаря успешно проведенным операциям работа кишечника наладилась и страшный диагноз, поставленный Тёме еще до рождения, значился уже в графе сопутствующих заболеваний. Основным диагнозом стал детский церебральный паралич, спастический тетрапарез 3-й степени тяжести со стойкими выраженными двигательными нарушениями и выраженной задержкой психоречевого развития.

Сейчас Тёме 5 лет, он научился разговаривать и понимать речь, научился ползать, самостоятельно кушать, а вот стоять на ножках не может. В 2019 году мальчик перенес операцию на ногах, благодаря чему они распрямились и начали сгибаться в коленях. А чтобы пойти, нужна ежедневная разработка мышц, укрепление ног. Именно поэтому Тёме жизненно необходим реабилитационный велотренажер-велосипед для деток с ДЦП.

Вы можете помочь мальчику в приобретении для него велосипеда реабилитационного «Ангел-СОЛО 3М» с комплектующими стоимостью 112650 рос. руб. (3858,49 бел. руб. по курсу НБ РБ на 24.12.2020), внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Тёме Крошка:

1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. Оказать помощь можно посредством банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт), внеся онлайн-пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

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+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

В случае возникновения проблем с поиском услуги предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование. Абоненты мобильного оператора life:) или МТС могут совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

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