Так расценивают решение о введение экономических санкций работники белорусских предприятий. Свою позицию трудящиеся Беларуси выразили в коллективном открытом письме к Международной организации труда, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран.

При этом в письме подчеркивается, что введение санкций не отвечает требованием трудящихся Беларуси, как это преподносится представителями из-за рубежа.

“Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? – говорится в тексте письма. – Призываем трудящихся других государств проявить солидарность и оказать влияние на правительства своих стран, которые, применив экономические санкции, фактически занялись экономическим шантажом и нарушили основы международного права.”

С сегодняшнего дня подписаться под письмом может каждый, кто заинтересован в том, чтобы сохранить экономику нашей страны, стабильную заработную плату и социальные гарантии для людей.

Пресс-служба Федерации профсоюзов

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

профессиональных союзов и трудящихся Республики Беларусь

Мы, члены профессиональных союзов – трудящиеся Беларуси, обращаемся к Международной организации труда, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран в связи с абсолютно незаконным давлением на Республику Беларусь.

Европейским союзом необоснованно, без каких-либо подтверждений, введены санкции в отношении предприятий нашей страны. Затронуты интересы десятков тысяч людей, в первую очередь рабочих. Поэтому мы вынуждены публично выразить свою позицию, подписав это коллективное открытое письмо. И заявить, что введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий не является выражением требований трудящихся.

Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? Кроме того, санкции направлены на сокращение поступлений в бюджет. В итоге мы можем остаться без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета.

Призываем трудящихся других государств проявить солидарность и оказать влияние на правительства своих стран, которые, применив экономические санкции, фактически занялись экономическим шантажом и нарушили основы международного права.

Вместе мы сможем отстоять свои права!

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