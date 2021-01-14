14 января с 11.00 до 12.00 выездной личный прием проведет заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского областного исполнительного комитета Александр Николаевич СЕМИОНОВ на базе управления по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2, каб. 206.

Предварительная запись производится 11 января с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 12 января – с 8.00 до 11.00 по телефонам: 8 (02336) 7-31-22, 7-75-41.

Кроме того, в этот день с 11.00 до 12.00 по телефону 7-75-61 будет организована «прямая линия».