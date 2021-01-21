Грипп – это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа.

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) – это группа острых инфекционных заболеваний, возникающих в результате поражения дыхательных путей различными вирусами.

Острые респираторные заболевания и грипп остаются самыми массовыми инфекционными заболеваниями.

Различают несколько типов вируса, вызывающих грипп и более 200 вирусов, являющие причиной ОРЗ. В связи с этим человек может переболеть несколько раз разными формами заболеваний в разные периоды.

Заражение ОРЗ и гриппом происходит при контакте с источником инфекции – больным человеком. Вирусы с мельчайшими капельками слюны при кашле, чихании и разговоре распространяются очень быстро, вызывая массовые заболевания среди людей.

Даже люди с хорошим иммунитетом подвержены заболеваниям гриппа и ОРЗ. Во-первых, это связано с постоянной мутацией вируса. Во-вторых, немаловажную роль играет высокая скорость размножения и распространения вирусов.

На протяжении ряда лет в эпидемиологический период ежегодно циркулирует одновременно три разновидности вируса гриппа: два вируса типа А и вирус типа В. Согласно прогнозу специалистов, традиционный рост заболеваемости следует ожидать в конце января – начале февраля.

В период повышенной заболеваемости гриппом и ОРЗ следует соблюдать ряд простых правил:

соблюдайте правила гигиены рук – часто мойте руки с мылом. Если нет возможности помыть руки с мылом применяйте дезинфицирующие салфетки;

чистите и дезинфицируйте поверхности, с которыми часто соприкасаетесь (столы, стулья, дверные ручки и т.д.) с помощью бытовых моющих средств;

соблюдайте «респираторный этикет» (прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогайте руками нос, рот и глаза и т.д.);

избегайте посещения многолюдных мест и поездок, старайтесь избегать контактов на расстоянии менее 1 метра с людьми, имеющими симптомы ОРЗ;

ведите здоровый образ жизни (полноценный сон и питание, оптимальная физическая активность).

В случае заболевания гриппом и ОРЗ очень важно следовать следующим рекомендациям:

при необходимости – обратиться к врачу и строго соблюдать все его рекомендации;

соблюдать постельный режим;

максимально ограничить свои контакты с домашними, особенно детьми, во избежание их заражения;

чаще проветривать помещение;

все лекарственные препараты применять ТОЛЬКО по назначению врача.

Родителям! Дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные учреждения и школы.

Единственным научно обоснованным методом борьбы с гриппом является специфическая профилактика – вакцинопрофилактика.

21 января с 10.00 до 12.00 по телефону в Гомеле 8 (0232) 50 74 14 будет работать «прямая» линия. На вопросы ответит заведующий отделением иммунопрофилактики Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лилия Станиславовна Остапенко.

На базе УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» будет проводиться «горячая линия» с районным инфекционистом 21 января с 12.00 до 13.00 Ольгой Леонидовной Махановой по телефону 7-64-93.