Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с трудовыми коллективами ОАО «Агрохимуслуги» и МТК-600 ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», где пообщался с работниками и ознакомился с работой базы и животноводческого комплекса.

В первой половине дня глава района посетил ОАО «Агрохимуслуги», поздравил мужской коллектив с Днем защитников Отечества и пожелал им счастья, удачи и крепкого здоровья. Анатолий Генрикович отметил, что сегодня для данного предприятия время хоть сложное, тем не менее, все вопросы решаемы и нужно выходить из сложившейся ситуации. Самая главная задача – это сохранить рабочие кадры, тех людей, которые знают все тонкости работы в данной сфере.

– Скоро начнется один из важнейших сельскохозяйственных этапов – посевная кампания: не за горами полевые работы с обязательным известкованием почвы и внесением минеральных удобрений. Большим подспорьем в этом должен стать и ваш агрегат для проведения химпрополки, – подчеркнул глава района.

В ходе встречи Анатолий Генрикович остановился и на эпидемиологической ситуации в районе, отметив, что заболеваемость коронавирусом стабилизировалась и идет на спад. Тем не менее, расслабляться не стоит и следует соблюдать все необходимые меры профилактики и индивидуальной защиты.

Во время посещения производственных площадей председатель акцентировал внимание на приемку азотных и других удобрений и доломитки.

Во второй половине дня глава района побывал на МТК-600 ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», где ознакомился с работой комплекса – содержанием скота и организацией процесса доения, наличием кормовой базы и разнообразием рациона, санитарным состоянием помещений.

В ходе визита Анатолий Генрикович дал рекомендации по неукоснительному соблюдению всех технологических процессов, что положительным образом должно сказаться на производительности крупного рогатого скота.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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