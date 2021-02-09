Сегодня район находится во власти снежной стихии. И несмотря на то, что коммунальные и дорожные службы держат руку на пульсе происходящего, сторонняя помощь в этом деле лишней не бывает. В борьбу со снегом включились организации, учреждения и рядовые будакошелевцы.

Самым популярным орудием труда сейчас является лопата. Практически во всех дворах совместными усилиями убираются от снега выходы из подъездов, пешеходные дорожки вдоль домов, внутридворовые проезды и транзитные пешеходные дорожки. Понятно, что одним коммунальщикам с обилием снега справиться не под силу, поэтому учреждения, организации и предприятия всех форм собственности стараются внести свою посильную лепту в общее дело, расчищая подходы и пешеходные дорожки к подведомственным и близлежащим территориям.

Вот что поэтому поводу говорят сами будакошелевцы, которых мы застали за работой:

Виталий ПОДЗЕРУН, начальник ОВД райисполкома:

– Мы постоянно находимся на страже правопорядка. И ничто, даже такие экстремальные погодные условия, не должны нам помешать своевременно выехать на экстренные вызовы. Поэтому не привыкли ждать, когда всю работу по расчистке дорог сделают коммунальщики. Мы с готовностью сами беремся за это дело. Уверен, если каждый приложит свою руку к расчистке снега возле своего дома или места работы, это будет польза для всех.

Алексей ШУТКОВ, работник ТЦСОН:

– Приходить на помощь другим – это часть нашей работы. Вот и сегодня вместе с подопечными центра делаем одно общее дело. Работа на свежем воздухе спорится. Мы не только территорию возле своих административных зданий убрали, но и пешеходные дорожки расчистили.

Василий ПЫРХ, начальник районной Госэнергогазоинспекции:

– Судя по обилию снега, зима решила наверстать упущенное. Все службы работают в усиленном режиме. Чтобы как-то облегчить нагрузку на дорожников и коммунальщиков, мы традиционно выходим на расчистку снега. В этом деле, как говорится, малой помощи не бывает.

Зима не собирается отступать. По прогнозам синоптиков, ближайшие дни ожидаются морозы и снежные осадки. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям района: давайте и мы не будем оставаться в сторонке от общего дела и активнее включимся в борьбу со снежной стихией. Ведь это наш город, наш район, а значит – наш общий дом!

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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