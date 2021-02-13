Подтверждением тому стала победа наших земляков в ежегодном республиканском смотре-конкурсе на переходящий приз имени Павла Королёва по итогам прошлого года.

Награду из рук министра внутренних дел Республики Беларусь Ивана Кубракова получил начальник подразделения Александр Лисейчиков на итоговой коллегии ведомства в Минске.

Переходящий приз имени Павла Королёва был учрежден в 2015 году в память о легендарном работнике уголовного розыска, прошедшем за 40 лет все ступени служебной лестницы – от оперуполномоченного до начальника управления республиканского уголовного розыска – и проявившем высокое мастерство в организации раскрытия наиболее тяжких преступлений на территории республики. Павел Алексеевич – образец преданности службе, умелого руководителя и профессионального сыщика.

Конкурс хоть и имеет совсем недавнюю историю, но его значимость среди сотрудников правоохранительных органов весьма велика. «За преданность службе уголовного розыска и высокое мастерство в оперативно-розыскной деятельности» – эти слова, выгравированные на кубке, красноречиво свидетельствуют о том уровне профессионального мастерства, которым должен владеть каждый сотрудник уголовного розыска.

– Это наша общая победа, заслуга всего личного состава, каждого сотрудника. Даже скорее не победа, а подтверждение качества нашей ежедневной работы, – поделился начальник подразделения Александр Лисейчиков. – Стопроцентная раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, отсутствие оправдательных приговоров, молодой, но амбициозный профессиональный коллектив, современная техническая база, сотрудничество и налаженное взаимодействие с другими подразделениями РОВД – все это позволило сработать на высокий общий результат. Средний возраст наших работников – 27-28 лет, и уже сегодня они – профессионалы, а спустя несколько лет, набравшись опыта, уверен, любое, даже самое запутанное дело им будет по плечу. Причем, как руководитель подразделения, считаю, что уже изначально необходимо проводить расследование, не имея права на ошибку.

– Приз переходящий, он займет почетное место в райотделе, – заверил начальник Буда-Кошелевского РОВД Виталий Подзерун. – Хочу отметить, что победа наших оперативников далеко не разовый результат: в течение двух лет они становились лучшими в областном соревновании. Сегодня мы первые на республиканском уровне. И это достижение – стимул к дальнейшей эффективной работе не только оперативников, но и всех сотрудников отдела.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец