В рамках третьего этапа республиканской акции «Безопасность — в каждый дом!» Буда-Кошелевские спасатели в учреждении образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж» провели мероприятия под названием «Где логика?».

Учащимся предстояло проявить свою логику и знания в области безопасности, чтобы справиться с заданиями. Путем сложения трех изображений они отгадывали слова или фразы, зашифрованные на слайдах. После каждого положительного ответа инспектор раскрывал тему задания, рассказывал, к чему приводит привычка курения, для чего нужен пожарный извещатель, почему небезопасно оставлять электрические приборы и зарядные устройства без присмотра, как правильно пользоваться огнетушителем и действовать в случае возникновения пожара, а также о других опасностях, которые могут их подстерегать в быту. Кроме того, спасатель приводил случаи произошедших по этой причине пожаров и давал рекомендации во избежание подобного.

Наиболее активным ребятам было предложено поучаствовать в конкурсах и викторинах, а за показанные знания правил безопасности жизнедеятельности вручались брошюры «МЧС Беларуси. Помощь рядом».

В завершении мероприятий будущим специалистам аграрной отрасли был продемонстрирован видеофильм о правилах безопасности в общежитиях.

По информации РОЧС