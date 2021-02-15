Два пожара за сутки



В один день 8 февраля горели деревянные строения в Коромке Рогинского сельсовета и Уборках Морозовичского сельсовета. В Коромке загорелся жилой дом. Спасатели ликвидировали возгорание, но огонь успел похозяйничать и уничтожил кровлю и имущество в доме, повредил стены. Во втором случае в результате пожара уничтожена кровля и стены деревянного сарая. Рассматриваемая версия причины пожаров одна – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления: не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями (трещинами в дымоходе, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа), не перекаливайте печь и не оставляйте без присмотра, не используйте дрова, длина которых превышает размеры топки, не растапливайте печи горючими жидкостями.



Мексиканские страсти



Неспокойно было в доме неработающих супругов из Буда-Кошелева 1 февраля. В правоохранительные органы обратилась за помощью 36-летняя женщина, жалуясь на то, что ее вторая половина посягала на ее жизнь – душила и угрожала убийством. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК Республики Беларусь и проводится расследование.

Автомобильный меломан



В этот же день возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Рес-публики Беларусь и в отношении еще одного неработающего жителя райцентра 1989 года рождения, который с 1 по 2 января похитил магнитолу и имущество из автомобиля, припаркованного на одной из улиц города.

Дачные воришки не дремлют



Дачный сезон еще не открыт, но воры не дремлют. 28 января житель Гомеля приехал на свой дачный участок в Радеево и обнаружил пропажу лестницы и металлических изделий. Причем время, когда было совершено преступление, варьируется с июля прошлого года по январь нынешнего. По понятным причинам неизвестных воров интересовал именно металл. Кто и когда совершил кражу, предстоит выяснить следствию. Поэтому, уважаемые дачники, советуем периодически наведываться в свои владения: если что и пропало, то вовремя обнаруженная кража поможет расследованию.



Мошенникам на руку наша беспечность



Целую серию краж денежных средств с банковских карт жителей нашего района совершили мошенники. Причем пострадали владельцы карт абсолютно разных банков: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Белгазпромбанк». Суммы похищенных средств также разные – от 230 до 550 рублей. Как правило, вмиг исчезает вся сумма, имеющаяся на карте.

Уважаемые жители! РОВД напоминает, что для защиты денежных средств клиентов у банка есть вся необходимая информация. Банк не должен спрашивать у вас ни реквизиты карточки, ни паспортные данные. Поэтому никогда никому не сообщайте информацию, размещенную на вашей банковской платежной карточке, коды, которые банк направляет вам в виде СМС, коды на отдельной карте, выданной в банке, логин и пароль, иные цифровые или буквенные коды; паспортные данные. В случае поступления подобных звонков немедленно завершите разговор, обратитесь в контакт-центр банка, выпустившего карточку (по номеру с официального сайта банка или указанному на вашей карточке), расскажите о ситуации и далее следуйте рекомендациям сотрудника банка. Никому не давайте в руки свой мобильный телефон и предупредите об этом ваших близких, особенно детей и лиц пожилого возраста!

Закон на то, чтобы его соблюдать



А вот 28-летний житель агрогородка Кривск напрочь проигнорировал приговор суда, согласно которому еще в 2017 году он был осужден на срок 1 год 3 месяца лишения свободы и лишен права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет. Если первое наказание он отбыл как положено, то про второе совсем забыл или не хотел помнить. 30 января среди белого дня он был задержан сотрудниками ГАИ, когда на легковом автомобиле передвигался по главной улице агрогородка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 417 УК Республики Беларусь.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА