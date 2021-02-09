Подарки и поздравления сегодня принимает житель Сельца, ветеран Великой Отечественной войны Александр Новичков.

С 95-летием Александра Федосовича поздравил военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв и председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова. Они пожелали юбиляру крепкого здоровья, мира, добра и долголетия. Военный комиссар зачитал благодарственное письмо от председателя районного исполнительного комитета Анатолия Гапоника. Не осталась в стороне от поздравлений и РО РОО «Белая Русь».

– Приятно, что в этот день рядом с Александром Федосовичем находится его дочь Валентина Александровна, которая возложила на себя все заботы об отце. Александр Федосович всегда пользовался большим почетом и уважением среди местных жителей и коллег. Ветерана труда, всю жизнь проработавшего в сельском хозяйстве, не забывают в РУП «Белоруснефть-Особино», постоянно оказывая ему необходимую помощь и поддержку. И мы в свою очередь стараемся дарить ему заботу и тепло наших сердец, – подчеркнула Мария Максимчикова.

С юбилеем, Александр Федосович, крепкого вам здоровья и большое спасибо за мирное небо над головой!

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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