Виктор Филиппович не понаслышке знает, что такое военные действия. Ему, как и сотням тысяч советских военнослужащих, пришлось пройти через кровавое пекло Афганской войны. В преддверии 32-й годовщины вывода советских войск из Афганистана воин-интернационалист поделился с читателями районки своими воспоминаниями о боевом прошлом.

Путь в Афганистан у Виктора Рабкова, уроженца поселка Кулешово, что в Кошелевском сельсовете, начинался, как и у большинства призывников-срочников. Сначала призыв в армию, потом учебная часть и отправка на войну. А затем – у каждого своя история…

– В армию меня призвали в 1984 году. Нас привезли в Марьину Горку и сказали, что служить будем за рубежом, в Европе. Но вскоре от старослужащих узнали: два предыдущих призыва уже отправили в Афганистан. Эта участь постигла и нас, – рассказывает Виктор Филиппович. – Вместе с несколькими земляками мы прибыли в город Термез, в так называемую учебку. Именно там мы по-настоящему осознали, что нас ждет впереди. Ежедневная изнурительная военная подготовка под палящим солнцем выбивала из сил. Но мы понимали, что эти навыки нам непременно пригодятся. Около двух месяцев служил в батальоне связи 149-го воюющего полка. Вся дальнейшая служба прошла в южном Кундузе, в танковых войсках в батальоне охраны. Мы должны были держать прочно занятые позиции советских войск и охранять от нападения душманов взлетную полосу, зенитки и другое вооружение полка.

Как признается наш герой, именно там он научился ценить жизнь. Он вспоминает, что на протяжении всей службы они буквально спали в обнимку с автоматами и гранатами под подушкой. В череде военных будней были и приятные моменты. Он помнит, как словно на мгновение вернулся на Родину, впервые за долгое время увидев выпавший снег. Не забудет и концерт певицы Анне Вески, приехавшей поддержать их боевой дух. Все это были весточки из далекой Родины.

Как и все, он считал дни до отправки домой. Это случилось в апреле 1986 года. Его родные не знали о возвращении сына. Сколько было слез радости и счастья, когда он вернулся в отчий дом живым и невредимым. А потом началась привычная мирная жизнь. Виктор Филиппович пришел на работу в совхоз «Шарибовский» механизатором, где еще до армии начинал свой трудовой путь. В скором времени женился. В его семье родились двое детей, которые впоследствии подарили воину-интернационалисту пятерых внуков.

Пятый год он работает рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений в аграрно-техническом колледже. И хоть давно уже сменил кабину трактора на работу со столярными инструментами, считает себя человеком от земли, которой посвятил многие годы.

– Службу в Вооруженных Силах должен пройти каждый настоящий мужчина. Только там понимаешь важность таких слов, как честь, долг, достоинство, мужество и героизм. Хочется, чтобы нынешняя молодежь берегла мир, свободу и независимость, ценила то, что дает нам наше государство. Никому не пожелаю пережить то, через что пришлось пройти нам, воинам-афганцам, – подчеркнул Виктор Рабков.

На память об Афгане у нашего героя остался дембельский альбом с фотографиями молодых улыбающихся парней, многих из которых, к сожалению, уже нет, юбилейные медали и панама, которая спасала от палящего афганского солнца, и самое главное – воспоминания, которые даже время не в силах стереть.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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