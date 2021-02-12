Елена Надточаева, учитель физической культуры и здоровья СШ №1:

– От VI Всебелорусского народного собрания ожидаю решений, которые будут способствовать процветанию нашей страны и единства общества. Надо отметить, что в Конституции нашей страны отдельная статья посвящена браку, семье. Для меня это очень актуально, ведь я недавно вышла замуж. И меня радует, что этот важнейший социальный институт находится под защитой государства. Мы видим, что в нашей стране Президент уделяет особое внимание поддержке многодетных семей. Об этом свидетельствуют различные льготы и социальные гарантии. Немаловажна и поддержка молодых семей с одним ребенком, либо без детей. Обеспечение в малых районах жильем – также одна из важных тем. Жилье должно быть доступным для молодой семьи, начинающей свой путь в обществе. Предоставление востребованных рабочих мест – еще один важный вопрос. Эти две составляющие обеспечат гарантию того, что молодые семьи будут оставаться в районных центрах, повышать демографию и строить будущее страны.

Вера Логвинова, библиотекарь:

– Надеюсь, наша делегация обсудит во время Всебелорусского народного форума самые важные и актуальные вопросы, в том числе и касающиеся сферы культуры. И самое главное, получит положительный результат. Мне, как работнику библиотеки, приятно было услышать от Президента, что нашей стране жизненно необходимы современные Коласы, Купалы, Короткевичи, Шагалы, что государство готово поддержать таланты. Мне импонирует, что Глава государства поднимает вопросы, касающиеся сбережения ценностей, традиций, которые позволяют белорусам оставаться нацией. Президент отмечает, что «надо уделить время вопросам образования и культуры, защиты исторической памяти. Их решение так или иначе определяет одно из главных направлений государственной политики – сохранение преемственности поколений. Поэтому вопросы вовлечения молодых людей в созидательную деятельность, их творческое, интеллектуальное развитие – важнейшие для нас». Полностью согласна с этим высказыванием, ведь именно от молодёжи и зависит дальнейший ход истории.

Верю, что участники ВНС смогут решить многие вопросы, которые положительно отразятся на будущем нашей страны.