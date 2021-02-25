2021 год объявлен годом классического литературного чтения, делается акцент на творчество местных авторов и самым важным событием стало создание на базе «Территориального центра социального обслуживания населения» литературно-художественного объединения «Возрождение Слова», объединяющее талантливых авторов, любознательных слушателей и читателей, любителей поэзии, песен, танцев.

…А в районе хорошие люди

И фонтан в нашем городе есть.

Кто приедет, не забудет,

Всем сердцем останется здесь! (автор Ольга Суковатая-Шульга)