2021 год объявлен годом классического литературного чтения, делается акцент на творчество местных авторов и самым важным событием стало создание на базе «Территориального центра социального обслуживания населения» литературно-художественного объединения «Возрождение Слова», объединяющее талантливых авторов, любознательных слушателей и читателей, любителей поэзии, песен, танцев.
…А в районе хорошие люди
И фонтан в нашем городе есть.
Кто приедет, не забудет,
Всем сердцем останется здесь! (автор Ольга Суковатая-Шульга)