Определены победители области в вольной борьбе и тяжелой атлетике.

В начале февраля прошло первенство Гомельской области по вольной борьбе среди юниоров и юниорок 2001-2003 годов рождения.

Победителем в личном первенстве среди юниоров в весовой категории до 57 кг стал Владислав Янченко. На второй ступени пьедестала почета в весовых категориях до 70 кг и до 74 кг разместились Виктор Титюк и Алексей Титюк соответственно. Третье место в весовой категории до 65 кг занял Иван Плуч, а до 86 кг – Никита Маслаков. Среди юниорок в своих весовых категориях чемпионками стали Яна Костунова (до 50 кг) и Анастасия Тодорева (до 53 кг). По итогам соревнований команда нашего района завоевала третье место.

Достойно выступили наши спорт-смены и на областной спартакиаде спортивных школ по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет. По итогам соревнований в весовой категории до 42 кг первое место завоевал Роман Глуховский.

Ирина ШУТОВА

Фото из архива СДЮШОР «Спарта»