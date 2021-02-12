Второй день VI Всебелорусского народного собрания, которое стартовало в Минске 11 февраля, открыли выступления делегатов и приглашенных. Высказывания участников форума о главных аспектах программы социально-экономического развития Беларуси, о том, какой они видят страну завтра и что ожидают от Всебелорусского народного собрания – в обзоре Белта.

Выступления участников и гостей ВНС. Первый день – главное

Головченко оценивает необходимые инвестиции в этой пятилетке в Br200 млрд

Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.

«Чтобы удерживать и завоевывать новые рынки, нужно постоянно обновляться. За пятилетие нам необходимо инвестировать более Br200 млрд, чтобы выйти на запланированные параметры роста. Эти деньги мы должны с вами заработать, а частично и прокредитоваться», — сказал Роман Головченко. Читать далее

Правительство сделает все необходимое для развития IT-сферы — Головченко

Головченко раскритиковал зарубежные рекомендации по экономическим реформам в Беларуси

Западные политики громко говорят о правах людей и сами их нарушают — Орда

Об заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.

«Под громкие лозунги и популистские обещания, а по своей сути провокаторскими действиями, белорусов хотят лишить стабильной работы и стабильной зарплаты. Именно на это направлены экономические санкции Евросоюза против белорусских предприятий. Самое парадоксальное, что западные политики громко говорят о правах людей и при этом сами грубейшим образом нарушают права граждан нашей страны», — сказал Михаил Орда. Читать далее

ФПБ считает необходимым шире применять практику бессрочных трудовых договоров

Орда предложил ввести дополнительные ограничения на рост цен на наиболее востребованные лекарства