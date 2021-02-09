Ночью, 8 февраля на ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре деревянного жилого дома в д. Коромка. В результате пожара уничтожены кровля и имущество в доме, повреждены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

В этот же день только днем, поступило сообщение о пожаре деревянного сарая в

п. Уборки. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены внутри сарая. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.



МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

-не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

-не перекаливайте печь;

— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

— не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

— не растапливайте печи горючими жидкостями.

Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.