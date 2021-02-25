Диалоговая площадка на тему «Историческая память и культурное наследие — основа для понимания своего исторического права быть на этой земле», прошла в историко-культурном центре.

В качестве спикеров на ней выступили: декан исторического факультета ГГУ им. Ф. Скорины, кандидат исторических наук, доцент Станислав Черепко, начальник ОВД райисполкома, участник ВНС Виталий Подзерун и заведующая отделом музыкально-хореографического и театрального творчества Уваровичского центра детского творчества Людмила Кабаева. Модератором площадки выступила директор историко-культурного центра Светлана Авсянникова.

В работе диалоговой площадки приняли участие эксперты: заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, первый секретарь ОО БРСМ Максим Ляпко, старший научный сотрудник историко-культурного центра Юрий Котляров.

В ходе диалога собравшиеся обсудили важность сохранения историко-культурного наследия нации для воспитания патриотизма у подрастающего поколения.

— Любой внутренний конфликт, который переходит в острую фазу, ведет к разрушению, смерти, падению экономики и демографии страны. Чтобы молодое поколение это понимало, важную роль играет здесь именно знание истории своей страны. Соответственно, необходима постоянная работа с молодежью учителей в целом, а, в частности, учителей истории, чтобы ребята знали историю и понимали последствия. Понимали, что нет ничего важнее мира, — резюмировал Станислав Черепко.

Ирина ШУТОВА

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