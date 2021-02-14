В рамках ежегодной республиканской акции «Наш животновод», председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко вместе с «Авангардом» побывали на МТФ «Прибор» ОАО «Николаевка».

– Уже стало доброй традицией ежегодно во время зимне-стойлового периода встречаться с тружениками животноводческой отрасли. Вот и сегодня мы не только подвели итоги работы фермы и обсудили проблемные моменты, но и высказали слова благодарности тем, кто трудится на благо родного хозяйства, района и развитие сельхозотрасли в целом, – отметила Елена Степаненко.

Специалисты хозяйства озвучили выполнение производственной программы по животноводству по МТФ «Прибор» за январь текущего года и проанализировали работу за 2020-й. И хоть на начало года цифры несколько ниже прошлогодних, ожидается, что в скором времени показатели пойдут вверх. А для успешной работы здесь есть все составляющие.

Особые слова благодарности звучали в адрес животновода Валентины Мельниковой и оператора машинного доения Светланы Осиповой, которые поощрены памятными подарками. Валентина Мельникова на ферме без малого 30 лет. Последние годы женщина трудится оператором по доращиванию КРС на МТФ «Прибор». За это время достигла хороших результатов, о чем говорят стабильные привесы и отсутствие падежа. На ее плечах лежит большая ответственность, ведь за телятами нужен особый уход, так как именно в возрасте от 21 дня до 4-х месяцев они набираются сил и крепнут. Как признается животновод, такая работа ей по душе. Эту точку зрения разделяет и Светлана Осипова. На МТФ «Прибор» она пришла 28 лет назад, так здесь и осталась. Кстати, сама она из местных.

– Впервые подоила корову в семилетнем возрасте. Придя из школы, спешила к маме на ферму, где она работала дояркой, – делится женщина. – Помню еще времена, когда коров доили вручную. Ох и нелегкий это был труд! И хотя сейчас доение происходит при помощи аппаратов, работу нашу легкой уж точно не назовешь. У меня в группе 56 голов, дойка трехразовая, за это время многое нужно успеть, при этом соблюдая все технологические процессы. Но мы люди привычные, работу свою любим и стараемся выполнять ее добросовестно.

Светлана МЕДВЕДЕВА

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