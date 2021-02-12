На сегодняшний день на территории Буда-Кошелевского района наблюдается сложная оперативная обстановка с пожарами, рост которых составляет 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, погибло на пожарах 2 человека.

Для стабилизации оперативной обстановки применяются различные формы и методы по профилактике возникновения пожаров и гибели людей от них. Одной из таких форм работы является проведение «Дня безопасности» на территории определенного сельсовета с привлечением всех субъектов профилактики.

Так, очередное такое мероприятие состоялось на территории Уваровичского сельсовета. Началом стала профилактическая беседа в трудовом коллективе государственного учреждения образования «Уваровичская средняя школа». Спасатели напомнили присутствующим об основных правилах безопасности как на рабочем месте, так и в быту, рассказали как правильно пользоваться огнетушителем, разобрали основные нарушения при эксплуатации отопительной печи.

Далее провели с учащимися старших классов мероприятие под названием «Где логика?», где им предстояло проявить свою логику и знания в области безопасности. После каждого положительного ответа инспектор раскрывал тему задания, приводил случаи произошедших по этой причине пожаров и давал рекомендации во избежание подобного.

Продолжились профилактические мероприятия в здании сельисполкома, где на заседании общественного пункта охраны правопорядка в обучающей форме проведены беседы с лицами, ведущими асоциальный образ жизни.

Офицерским составом отдела обследованы жилые дома, где проживают категорированные граждане. При обследовании проверялись на отсутствие нарушений отопительные печи, электропроводка, исправность автономных пожарных извещателей. Многие выявленные нарушения устранены во время обследования, а злостные нарушители правил пожарной безопасности привлечены к административной ответственности.

Также на улицах населенных пунктов спасатели через громкоговорящее устройство служебного автомобиля довели полезную информацию по безопасности жизнедеятельности, а тем, кого не было дома, оставили буклеты «Неопалимая купина» в почтовых ящиках.