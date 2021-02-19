В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь работниками библиотеки была организована встреча учащихся гимназии и средней школы №1 райцентра с начальником группы призыва на военную службу военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов Сергеем Пликусом.

День защитников Отечества дает повод поздравить не только тех, кто имеет или имел непосредственное отношение к армии, но и будущих солдат и офицеров, которым еще предстоит отдать воинский долг Родине. Конечно, главные герои этого дня – люди военные. Но по сложившейся традиции этот день считается и праздником настоящих мужчин.

Чтобы стать настоящим защитником Отечества, нужно обладать не только такими качествами как смелость и мужество, нужно иметь знания о современной боевой технике, быть в хорошей физической форме, уметь переносить все тяготы армейской жизни.

О том, что такое армия и воинская служба не понаслышке знает Сергей Пликус, который рассказал ребятам о современных Вооруженных Силах. Он подробно остановился на том, какие требования предъявляются к будущим солдатам, об армейских буднях и престиже военных специальностей.

Также в ходе встречи была продемонстрирована видеопрезентация «Гордимся армией своей» и книжная выставка «Мужество. Доблесть и честь!»

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из архива ЦРБ