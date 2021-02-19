По завершению работы шестого Всебелорусского народного собрания делегаты проводят встречи с работниками предприятий, организаций и учреждений Будакошелевщины.

Важно донести не только информацию до трудовых коллективов об основных стратегических направлениях организации жизнедеятельности страны, но, главное, как подчеркивают сами делегаты, передать эмоциональный фон и энергетику, особенно сегодня, в переломный период в жизни нашей страны.

Председатель Гусевицкого сельисполкома, Совета депутатов Артем Гришай на МТК «Пенчин» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»

Председатель Гусевицкого сельисполкома, Совета депутатов Артем Гришай встречается со специалистами ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Фельдшер Дербичского ФАПа Татьяна Пугач проводит встречу с коллективом Дербичской школы.

Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева встречается с трудовым коллективом военкомата.

Глава фермерского хозяйства Андрей Романенко беседует с представителями трудового коллектива МТП «Дуравичи» СУП «Андреевка».