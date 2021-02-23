Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева встретились с трудовыми коллективами ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» и РУП «Белоруснефть-Особино».

Делегат ВНС Николай Васильков, который во второй раз представлял регион на столь масштабном мероприятии, поделился впечатлениями от прошедшего форума, раскрыв его социальную составляющую, рассказал о ключевых моментах важного события. Он также отметил высокую организацию форума, что позволило делегатам работать продуктивно, в доброжелательной атмосфере.

ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат»

РУП «Белоруснефть-Особино»

В ходе встречи парламентарий затронул основные тезисы собрания, которые охватывали все важные аспекты развития страны и направления жизни общества, такие как экономика, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, молодежная политика и другие. Николай Андреевич рассказал трудовым коллективам о программе социально – экономического развития страны на 2021-2025 годы, главная цель которой – обеспечить социальную стабильность в обществе и увеличить благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевыми приоритетами пятилетки являются: счастливая семья, сильные регионы, государство-партнёр.

Более подробно парламентарий остановился на теме здравоохранения, так как эта тема ему наиболее близка.

– Было приятно слышать слова благодарности от Президента. Глава государства поблагодарил за работу медицинский персонал и врачей, участвующих в борьбе с пандемией. Отрадно, что в историю нашей страны 2020 год войдёт как год мужества белорусских медиков, — отметил Николай Васильков.

Кроме того, затронул депутат и тему вакцинации от коронавирусной инфекции, призывая присутствующих по возможности прививаться от Covid-19 и в обязательном порядке соблюдать рекомендуемые меры предосторожности защиты от инфекции.

Кроме того, председатель районного Совета депутатов, делегат VI Всебелорусского народного собрания Наталья Киселева отметила:

– Каждый должен иметь свое мнение, но выражать его нужно в виде диалога, именно для этого проводятся встречи с трудовыми коллективами, организовываются диалоговые площадки. Поверьте, все вопросы и проблемы, озвученные в ходе встреч, будут услышаны и решены.

Ирина ШУТОВА

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