Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева поделилась впечатлениями о народном форуме с представителями малого и среднего бизнеса Будакошелевщины.

Делегат рассказала собравшимся о выступлении Президента на народном вече и о главных тезисах собрания. Она отметила, что выступление Президента никого не оставило равнодушным. Александр Лукашенко не только озвучил достижения Беларуси за прошедшую пятилетку, но и поднял ряд проблем, которые препятствовали выполнению намеченных планов. Среди положительных моментов было отмечено, что сегодня по индексу человеческого развития Республика Беларусь переместилась с 68–го места на 50–е согласно итоговому докладу ООН 2015 года. Существенно улучшилась демография. С 2014 года впервые за последние двадцать лет численность жителей в республике начала расти. На мировой уровень вышла отечественная медицина. Масштабно модернизирована сельскохозяйственная отрасль. Шагнула вперед деревообработка. Строится Белорусская атомная электростанция.

Также в ходе беседы Наталья Никитовна рассказала о том, что на собрании определены приоритеты следующей пятилетки. Главная цель программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы — обеспечить социальную стабильность в обществе и увеличить благосостояние граждан благодаря росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты — счастливая семья, сильные регионы и государство-партнер.

— Подобного рода встречи проводятся далеко не ради «галочки». Сегодня делегаты открыто отвечают даже на самые неудобные вопросы, вступают в дискуссии и откровенно говорят о решениях, которые объединяют страну. Ведь только в единстве мы можем развиваться независимо, – выразила уверенность лидер депутатского корпуса.

Ирина ШУТОВА

Фото автора