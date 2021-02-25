Знакомьтесь — Владимир Габров, десантник из Речицы. Шутка ли, боевыми премудростями, которым он учит местную детвору, владеют далеко не все солдаты-срочники! Прыжки с парашютом и штурмовой альпинизм, рукопашный бой и водолазная подготовка — смотришь на его воспитанников и удивляешься: неужели на все это могут быть способны даже младшеклассники и подростки? Впрочем, с руководителем центра специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф» мы больше говорили не о деятельности созданного им более двух десятков лет назад клуба, а о патриотизме, защите Родины и будущем подрастающего поколения.

— За нашу молодежь нынче ведется самый настоящий бой. В том числе информационный. За умы, за сердца, за понимание патриотизма. Как не проиграть? Как лично вы учите ребят Родину любить?

— Мне непонятно, почему мы в принципе говорим о том, что надо учить любить Родину. Это все должно впитываться с молоком матери. Родину надо любить — и это не обсуждается. Но что для меня очень удивительно, в наше время есть примеры того, что Родина вдруг становится никому не нужной. Не всем повально! Ни в коем случае. Но процент тех, кто любит только доллары, другие материальные блага и социальный успех, к сожалению, есть. Такие вот ценности… Да, и без них никак не проживешь, но разве они должны быть на первом месте? Поэтому я вынужден сейчас на своих экскурсиях в Музее истории ВДВ и спецназа имени Маргелова, проводя свои тренировки, много общаться. Чтобы аккуратно, без особой навязчивости, без всякого зла обозначать такие простые понятия. Подросткам в том числе. Мол, ты же маму и папу любишь? Друзей своих, соседей… Улицу, свой город. Вот добавь сюда гимн, флаг… Вот тебе и Родина, вот тебе и понятие патриотизма. И мы ее никому, ни за что и никогда отдать не должны.