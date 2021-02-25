Знакомьтесь — Владимир Габров, десантник из Речицы. Шутка ли, боевыми премудростями, которым он учит местную детвору, владеют далеко не все солдаты-срочники! Прыжки с парашютом и штурмовой альпинизм, рукопашный бой и водолазная подготовка — смотришь на его воспитанников и удивляешься: неужели на все это могут быть способны даже младшеклассники и подростки? Впрочем, с руководителем центра специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф» мы больше говорили не о деятельности созданного им более двух десятков лет назад клуба, а о патриотизме, защите Родины и будущем подрастающего поколения.
— За нашу молодежь нынче ведется самый настоящий бой. В том числе информационный. За умы, за сердца, за понимание патриотизма. Как не проиграть? Как лично вы учите ребят Родину любить?
— Мне непонятно, почему мы в принципе говорим о том, что надо учить любить Родину. Это все должно впитываться с молоком матери. Родину надо любить — и это не обсуждается. Но что для меня очень удивительно, в наше время есть примеры того, что Родина вдруг становится никому не нужной. Не всем повально! Ни в коем случае. Но процент тех, кто любит только доллары, другие материальные блага и социальный успех, к сожалению, есть. Такие вот ценности… Да, и без них никак не проживешь, но разве они должны быть на первом месте? Поэтому я вынужден сейчас на своих экскурсиях в Музее истории ВДВ и спецназа имени Маргелова, проводя свои тренировки, много общаться. Чтобы аккуратно, без особой навязчивости, без всякого зла обозначать такие простые понятия. Подросткам в том числе. Мол, ты же маму и папу любишь? Друзей своих, соседей… Улицу, свой город. Вот добавь сюда гимн, флаг… Вот тебе и Родина, вот тебе и понятие патриотизма. И мы ее никому, ни за что и никогда отдать не должны.
— Почему же некоторые готовы отдать?
— А это надо у них спросить. Только вряд ли они смогут ответить на этот вопрос. Вот я за себя и за свои действия отвечаю, а за поступки негодяйских элементов — не могу и не буду. Мы можем только предполагать. Да, подменились понятия. Но случайно ли? Была запущена целая концепция западных разведывательных служб, которые планомерно, год за годом, через интернет, через смартфоны, которые в кармане теперь у каждого, воздействовали на мозги. Ведь как еще достучаться до «молодняка»? Может ли молодежь разобраться в этой информации, особенно если рядом нет учителя, друга, старшего брата, который бы сказал, где белое, а где черное? Я стараюсь быть таким наставником. Тренировочного времени на подобные беседы у меня уходит очень много. Особенно сейчас. Приглашаю уникальных и знаменитых в своем роде людей. Я, может быть, для ребят уже выгляжу и где-то навязчиво, а вот к свежему человеку, к его мнению парни относятся более внимательно.
— За вашей спиной сотни, если не тысячи воспитанников. Знаю, что многими вы реально гордитесь, некоторые себя проявили в том числе и в экстремальных ситуациях. А в этот жесткий для страны период, когда кто-то сломался, а кто-то, наоборот, стал еще более убежденным патриотом, ребята не подкачали? Или, может быть, в ком-то разочаровались?
— Многие мои воспитанники продолжают служить и работать в силовых структурах, в том числе специального назначения, выполнять свои служебно-боевые задачи. Один из парней вообще на высоте. К сожалению, по понятным причинам его имя я не назову. Но он меня и вправду сильно удивил. Имею информацию (правда, поверхностную), что он молодец, отличился. Что касается ребят, которые занимаются в «Скифе» сейчас, не запятнал ни себя, ни наш центр какими-то словами, действиями и поступками никто и нигде. Грубо говоря, никто не «перекрасился». Им всем объяснялось, и не раз, что происходит, кто в этом заинтересован и конкретно занимается. Мы были на мероприятиях по поддержке страны и Президента, выступали на всевозможных площадках.
— В Речице давно работает созданный вами Музей истории ВДВ и спецназа имени Маргелова. Только вот отношение у определенной прослойки «невероятных» соотечественников к силовым структурам, к войскам особого назначения теперь как к карателям. Задевает?
— Нет. Кто так называет? Кучка проплаченных негодяев? Так меня, моих друзей, близких и соратников это совершенно не волнует. Меня уважают множество серьезных людей — и вот это для меня важно. А не мнение каких-то негодяев, которые продали себя и забыли, как страдали деды и бабушки, как благодаря навязыванию западных ценностей им приходилось жить в землянках.
Если кто-то слабоумный, ему уже никто и ничем не поможет. Нормальный человек понимает, что в стране была сложная ситуация. На ее защиту встали в том числе и военные. Никто не знал, насколько далеко зайдут негодяи, хотя спецслужбы и анализировали, где, что и когда возможно. Правоохранительные органы не резиновые, их не хватало. Поэтому плечо подставили военные. Люди серьезные, суровые. Те, кто попал под замес, пускай не обижаются. Лес рубят — щепки летят. Адекватные понимали, что действия вроде несанкционированных сборов нарушают общественный порядок. Они незаконны. Не нарушать людей просили неоднократно, а они продолжали. И кто в этом виноват? Главное, что те, кто провоцировал эти действия, сбежали, а где-то пострадали обычные зеваки, которыми, я считаю, просто воспользовались… И, кстати, замечу: надо будет — отпор дадим еще раз. Только более серьезный.
— Еще один навязываемый некоторыми миф. Мол, именно в таких военно-патриотических клубах и готовят радикалов и диверсантов. Отношение к ним как к «полевым лагерям». Как противостоять подобному хайпу?
— Меня опять-таки это не заботит. Еще раз повторюсь, что я не считаю этих людей за силу. Есть силовые структуры, которые контролируют нашу деятельность. Они знают, что мы ничем плохим не занимаемся. Остальное мне совершенно неинтересно. Как говорится, черную кошку не волнует, что о ней думают серые мыши. Кстати, я предлагал идеологам Министерства обороны следующую штуку: в нашей стране хватает секретных специальных подразделений и отрядов, и понятное дело, особенности их боевой подготовки и способы выполнения всевозможных задач засекречены. И правильно, зачем давать лишнюю информацию бандитам?
Так вот, раз нельзя светить секретные службы, давайте покажем, что умеют делать мои дети. Это охладит горячий пыл и умы всяких негодяев за рубежом. Они просто поймут, что если это умеют воспитанники центра, то на что тогда способны взрослые? Что если к нам полезут — получат в зубы и на этом все закончится. А еще тем самым мы в очередной раз подтвердим простое изречение: хочешь мира — готовься к войне. К сильным ведь не лезут, их боятся.
— Речица — город патриотов?
— Однозначно. И это не громкие слова. Я этим вопросом давно интересуюсь и хочу вместе с нашими депутатами подумать о том, какое можно Речице присвоить звание. Может, как вы сказали, город патриотов. Может, город воинской славы. Потому что на рубежах защиты Родины Речица стояла всегда. Мы создали много памятников, уникальнейший музей, проводим более 30 патриотических мероприятий в год, в том числе и международных. Центр «Скиф» — единственное на постсоветском пространстве (это я говорю с гордостью, а не с пижонством) учреждение дополнительного образования, где дают настолько сумасшедшую подготовку и возможность ребятам получить нужные для воинской службы знания и навыки.
— А вообще с нашей молодежью за будущее страны не страшно?
— Молодежь достаточно разная. Многих из поколения 15—16-летних уже не переубедить. Чтобы за них побороться, нужно поменять методические подходы в воспитании, поставить на соответствующие посты преданных стране людей, которые будут не просто отрабатывать деньги.
— «Скиф» — лауреат спецпремии Президента деятелям культуры и искусства: «за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, реализацию культурных проектов по формированию экспозиции Музея истории воздушно-десантных войск и спецназа имени В. Ф. Маргелова и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам». Насколько эта премия важна для вас лично, центра и города?
— Для меня лично это высший пилотаж. Представляете, на каком уровне нас увидели и оценили? Естественно, этим всем гордятся и город, и все мои близкие, и воспитанники, и их родственники… «Скиф» уникален тем, что своей деятельностью объединил всех: руководство района, специальные службы, военных со всей страны, духовенство, прессу, ветеранские организации. За центром стоит огромное количество людей. У нас очень непростые направления в обучении. И я сам без такой поддержки не смог бы все это потянуть. Плечом к плечу с нами и аэроклуб, и спецназ, и ОМОН. Кого только нет!
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