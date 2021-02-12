Сегодня в военном комиссариате граждане, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, исключены с воинского учета.

Заместитель военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Иван Язепов вручил им военные билеты с соответствующей отметкой и поблагодарил за добросовестное несение службы.

Справочно. Граждане, пребывающие в запасе, снимаются с воинского учета при достижении ими определенного возраста. Возраст снятия с воинского учета зависит от присвоенного гражданину разряда. Так, минимальный предельный возраст пребывания в запасе (до 35 лет) установлен для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов 1-го разряда, а максимальный предельный возраст (до 70 лет) — для высших офицеров 2-го разряда. Женщины, пребывающие в запасе и имеющие воинские звания офицеров, снимаются с воинского учета по достижении 50 лет, а остальные — по достижении 45 лет.

Сергей Жарин, 51 год:

– Службу в армии я проходил в Туркменском военном округе, в войсках ПВО, был уволен в запас в звании старшего сержанта. После на сборы не призывался, сейчас по достижении возраста исключен с воинского учета.

Елена Атрощенко, 45 лет:

– Я работаю медсестрой хирургического отделения в ЦРБ, в армии не служила. Свой долг Родине отдавала добросовестно, трудясь на рабочем месте в больнице. Исключаюсь с воинского учета по возрасту в звании младшего сержанта.

Ирина ШУТОВА

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