Делегаты VI Всебелорусского народного собрания во время встреч с трудовыми коллективами и населением продолжают обсуждать решения всенародного форума и делиться впечатлениями.

Директор Коммунаровской школы Михаил Борисевич встретился с трудовым коллективом возглавляемого им учебного заведения и с населением в Коммунаровском сельском исполнительном комитете.

Председатель Гусевицкого сельисполкома, Совета депутатов Артем Гришай встречается с коллективами МТФ «Григоровка» и МТП «Гусевица» КСУП «Кривск».

Начальник ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Виталий Подзерун обсуждает итоги ВНС с правоохранителями.