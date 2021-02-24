О профилактике заморных явлений

Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды информирует, что в связи с высоким снежным покровом и устойчивыми морозами на отдельных водоемах наблюдается негативная тенденция снижения концентрации растворенного в воде кислорода до критических уровней (ниже 4 мг/литр), что может привести к заморным явлениям.

Территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь осуществляется координация деятельности местных исполнительных и распорядительных органов, ответственных за охрану фонда запаса рыболовных угодий, арендаторов рыболовных угодий с целью своевременного выявления заморных водоемов, предотвращения и ликвидации последствий заморных явлений.

С периодичностью один раз в пятнадцать дней лабораториями государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» осуществляется отбор проб воды из водных объектов, предрасположенных к заморам, перечень которых определен исходя из практики выявления заморных явлений.

Районные исполнительные комитеты и арендаторы рыболовных угодий проинформированы о необходимости активизации работы по предотвращению заморов.

В случае возникновения в рыболовных угодьях предзаморных или заморных явлений, подтвержденных данными гидрохимических исследований, согласно пункту 108 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580, районными исполнительными комитетами, по согласованию с территориальными органами Минприроды и межрайонными инспекциями охраны животного и растительного мира, будут определены порядок и условия лова рыбы, снята норма вылова и промысловая мера.

На водных объектах организовано проведение профилактических мероприятий по предотвращению заморных явлений с привлечением районных организационных структур РГОО «БООР» (в фонде запаса рыболовных угодий), арендаторов рыболовных угодий, коммунальных служб (на водных объектах, расположенных в черте населенных пунктов).

При выявлении гражданами случаев массового подхода рыбы к лункам, майнам, фактов гибели рыбы областной комитет предлагает незамедлительно информировать территориальные органы Минприроды, межрайонные инспекции охраны животного и растительного мира, а так же принять участие в природоохранных мероприятиях по спасению рыбы, при условии соблюдения техники безопасности нахождения на льду водных объектов.

Ссылка на видео: https://youtu.be/2nBq6JiYOa8