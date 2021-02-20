К нам обратился житель д. 4 «А» микрорайона Восточный райцентра: «В нашем доме периодически возникают проблемы с горячим водоснабжением и отоплением. Хотелось бы узнать, когда ситуация стабилизируется».

Директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Николай Карпечкин разъясняет:

– Перебои с горячим водоснабжением и теплоснабжением в жилом доме 4 «А» в микрорайоне Восточный связаны с продолжающимися пуско-наладочными работами на блочно-модульной котельной на местных видах топлива, возведенной в 2019-м году на ул. Прищепы в райцентре. В рамках проекта, финансируемого Международным банком реконструкции и строительства, предусмотрено и реализовано строительство котельной на МВТ мощностью 10,5 МВт, замена магистральных тепловых сетей протяженностью 1700 м в трехтрубном исполнении, устройство индивидуальных тепловых пунктов в количестве 23 штук в 21-м многоквартирном жилом доме и детском саду «Светлячок», а также приобретение фронтального погрузчика, щеподробильной установки и трактора.

В процессе проведения пуско-наладочных работ были выявлены недостатки в работе смонтированных индивидуальных тепловых пунктов и существующих инженерных сетей в жилых домах. В связи с этим заказчиком, коим является КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», совместно с подрядчиком (ООО «Гомельский завод «Коммунальник») проводится перерасчет нагрузок и корректировка проектно-сметной документации по каждому жилому дому.

На основании перерасчета будут проведены работы по замене либо регулировании смонтированного оборудования индивидуальных тепловых пунктов. Устранить перебои быстро не удастся. Поэтому в настоящее время работники коммунальника работают в режиме реагирования: при возникновении перебоев выезжают на место и проводят настройку оборудования в ручном режиме.

Извините за неудобства! Будем держать вас в курсе.

Ирина ПАЛУБЕЦ