Сумма обязательных страховых взносов за 2020 год, при условии осуществления деятельности полный год, исчисленная из минимальной заработной платы, составляет 1584,40 рублей (375,00*10 мес.*35%)+(388,42*2 мес.*35%).

Обязательные страховые взносы могут не уплачиваться индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами на периоды неосуществления деятельности с указанием таких периодов в документах персонифицированного учета.

2. Документы персонифицированного учета по форме ПУ-3 за 2020 год представляются не позднее 31 марта 2021 года.

Представление формы ПУ-3 возможно только после уплаты обязательных страховых взносов за отчетный период, Калькулятор расчета суммы уплаты страховых взносов с учетом периодов неосуществления деятельности размещен на сайте Фонда www.ssf.gov.by по ссылке: Главная/Сбор и уплата страховых взносов/Уплата страховых взносов/Калькулятор

Заполнить форму ПУ-3 можно с помощью программного комплекса Ввод ДПУ (размещен на сайте и портале Фонда).

Способы представления документов персонифицированного учета:

в районный отдел (сектор) Фонда по месту постановки на учет;

через корпоративный портал Фонда www.portalssf.gov.by

Для передачи формы ПУ-3, не посещая орган Фонда, необходимо авторизоваться на корпоративном портале ФСЗН при наличии ключа электронной цифровой подписи и атрибутного сертификата для работы с системами ФСЗН. Его можно получить удаленно в регистрационном центре ГосСУОК. Порядок получения на сайте Национального центра электронных услуг www.nces.by.

Справочно: размер месячной минимальной заработной платы в 2020 г.:

в январе – октябре: 375,00 руб.;

в ноябре – декабре: 388,42 руб.