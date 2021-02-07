Оператором машинного доения МТК «Андреевка» Инна Букас трудится 5 лет. Участок работы у нее один из самых сложных и ответственных – раздой коров. Здесь нужны не только хорошая физическая сила и выносливость, но и умение найти подход к каждому животному.

– Наша семья, как и многие другие, держала домашнее хозяйство. Так я получила первые азы общения с животными, – делится Инна Андреевна. – К тому же мой отец работал в местном хозяйстве главным зоотехником. Видя, сколько времени он уделяет своей работе и как внимательно и с заботой относится к своим подопечным, я решила продолжить его дело и после 8 классов поступила в Речицкий совхоз-техникум (ныне Речицкий государственный аграрный колледж) учиться на ветеринара. Окончив техникум, отправилась на свое первое рабочее место – Бобруйскую птицефабрику, которой впоследствии отдала 30 лет. А 5 лет назад потянуло в родные места, тем более что дети давно выросли и разъехались из отчего дома. Старший сын Александр с семьей обосновался в Минске, трудится на одном из заводов. Дочь Марина живет и работает в Питере. Вот я и решила вернуться на малую родину, поближе к родным, которые осели в Широком. Здесь приобрела себе жилье, а так как никакой работы не боюсь, решила устроиться на ферму. Мне предложили попробовать себя на раздое. Взялась за дело – и всё получилось. Вот уже 5 лет изо дня в день спешу к своим подопечным на МТК «Андреевка». Признаюсь, о смене городской жизни на сельскую нисколько не жалею. Ведь не место красит человека, а человек место.

По словам нашей героини, в работе она всегда руководствуется главным принципом: каждый день нужно отрабатывать с полной отдачей, тогда и результат будет. К ней на раздой попадают животные после растела. И тут нужно понимать, через что им до этого пришлось пройти, возможно, они получили какую-либо травму или просто обессилены. Первые шаги на раздое очень трудные, но постепенно животные привыкают. Как говорится, терпение и любовь к подопечным и профессии помогают преодолевать трудности. А их, к слову, немало. Сейчас у Инны Андреевны 49 коров, трижды в день их нужно подоить вручную, уделяя каждой внимание.

Не секрет, что расширение стада на ферме происходит за счет отела, после которого за отелившимися животными необходим должный уход. Его и обеспечивает Инна Андреевна. Можно с уверенностью сказать, что за годы работы, через ее умелые руки прошло практически все дойное поголовье. Она, как никто, знает, что от правильного раздоя напрямую зависит дальнейшая продуктивность буренки и ее здоровье, а соответственно и качество молока, и рост надоев. В среднем корова на раздое находится 10 дней. И если она себя чувствует хорошо и на контрольной дойке все показатели соответствуют норме, животное переводится в дойное стадо. Но бывает, что некоторые из них из-за проблем со здоровьем задерживаются на больший срок.

Кстати, полученные во время учебы знания Инне Андреевне очень помогают в работе. Она без труда по поведению животного и его внешним признакам видит, что его беспокоит и на что необходимо в первую очередь обратить пристальное внимание.

Сейчас работа у Инны Букас на первом месте, она ей посвящает все свое время. А если выдается свободная минутка, с удовольствием занимается домашними делами.

– Для меня большое счастье, когда приезжают дети. К сожалению, из-за пандемии с дочерью давненько не виделись, а вот сын в моем доме частый гость, поэтому с нетерпением жду очередной встречи с ним и внученькой Каролиной. Считаю, что жизнь моя вполне удалась. Есть работа, которая нравится и приносит удовольствие, у меня отличные дети и внучка, рядом близкие люди. Одним словом, есть все для счастливой жизни, – отмечает женщина.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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