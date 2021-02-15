Почему принято такое решение и как оно скажется на жизни людей в райцентре? Об этом рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС облисполкома Дмитрий РУТКОВСКИЙ.

– Дмитрий Михайлович, расскажите о порядке отнесения населенных пунктов к зонам радиоактивного загрязнения.

– Он зависит от изменения радиационной обстановки и пересматривается не реже одного раза в пять лет Советом Министров по представлению Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС. Определением плотности загрязнения почв радионуклидами занимается Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. А определением средних годовых эффективных доз облучения населения – Министерство здравоохранения.

– Какие критерии принимаются во внимание?

– Величина средней годовой эффективной дозы облучения населения, плотность загрязнения почв радионуклидами, возможность производства продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней.

К слову, период полураспада цезия-137 – 30 лет, стронция-90 – 29 лет, а это означает, что по истечении указанных лет распадается половина исходных ядер изотопов. Уменьшение плотности загрязнения почв этими элементами позволило пересмотреть зоны радиоактивного загрязнения ряда населенных пунктов. Постановления правительства о зонировании принимались семь раз. Из зоны радиоактивного загрязнения выходили такие крупные населенные пункты, как Светлогорск, Житковичи – в 1996 году, Калинковичи – в 2002 году, Жлобин, Рогачев – в 2005 году, Мозырь – в 2010-м, Речица – в 2021 году.

В результате к зонам радиоактивного загрязнения отнесены 1133 населенных пункта. По сравнению с предыдущим постановлением их количество сократилось на 83, в том числе 19 нежилых.

– То есть статус изменился для 64 населенных пунктов. В каких районах они находятся?

– В Буда-Кошелевском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Житковичском, Жлобинском, Калинковичском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Речицком, Рогачевском и Светлогорском районах. Из крупных населенных пунктов в их число входит и город Речица. В настоящее время плотность загрязнения почвы здесь менее 1 Ки/кв. км.

– Как изменятся льготы, которые предоставлялись гражданам, проживающим на данных территориях?

– В связи с принятием постановления на эти территории не будут распространяться такие льготы, как отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей – 160 календарных дней).

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Будут упразднены льготы, которыми пользовались дети, проживающие и (или) обучающиеся в учреждениях образования на вышеуказанной территории. К ним относятся бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) сроком до одного месяца. Бесплатный проезд на оздоровление и санаторно-курортное лечение и обратно, в том числе в составе организованных групп детей. Обеспечение бесплатным питанием на период получения общего среднего или специального образования на уровне общего среднего образования в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах.

– Хотелось бы уточнить, как все-таки будут питаться дети, проживающие на территории Речицы и в других районах области?

– Питание будет предоставляться бесплатно учащимся с 1-го по 4-й классы, а также учащимся с 1-го по 11-й классы, которые обучаются или зарегистрированы в сельских населенных пунктах. Для этого нужно представить справку из сельского исполнительного комитета о месте жительства и составе семьи.

Учащимся 5 – 11-х классов будет предоставляться бесплатное питание в следующих случаях. Школьникам из семей, в которых один из родителей является инвалидом 1-й или 2-й группы, детям-инвалидам, детям с особенностями психофизического развития, обучающимся в интегрированных классах, ребятам, находящимся в социально опасном положении. Учащимся из семей, имеющих трех и более детей до 18 лет, а также малообеспеченных.

Для получения бесплатного питания законные представители подают заявление руководителю учреждения образования и прилагают необходимые документы, подтверждающие право на льготы.

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