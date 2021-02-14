К борьбе со снегом присоединились жители с территорий всех сельсоветов. Трудовые коллективы соцсферы расчищали остановки, тротуары и крыши от снега. Сельхозпредприятия выделяли технику для уборки улиц. Коммунальнику и дорожникам техникой помогали гортоп, агрохимуслуги, колледж, РЭС, а также предприятия частной формы собственности. Смотрите, как это происходит.

Трудовой коллектив Глазовской школы.

Идёт расчистка от снега остановочного пункта на территории Кривского сельсовета.

А вот такая дружная команда работает в Уваровичах.

На территории Потаповского сельсовета кипит работа.

На территории Широковского сельсовета.

Чеботовичский сельсовет.

На территории Липиничского сельсовета.

Узовский сельсовет.