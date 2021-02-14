К борьбе со снегом присоединились жители с территорий всех сельсоветов. Трудовые коллективы соцсферы расчищали остановки, тротуары и крыши от снега. Сельхозпредприятия выделяли технику для уборки улиц. Коммунальнику и дорожникам техникой помогали гортоп, агрохимуслуги, колледж, РЭС, а также предприятия частной формы собственности. Смотрите, как это происходит.
Трудовой коллектив Глазовской школы.
Идёт расчистка от снега остановочного пункта на территории Кривского сельсовета.
А вот такая дружная команда работает в Уваровичах.
На территории Потаповского сельсовета кипит работа.
На территории Широковского сельсовета.
Чеботовичский сельсовет.
На территории Липиничского сельсовета.
Узовский сельсовет.