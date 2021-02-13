Проводя параллели между протестами в разных уголках земли, я вспомнил, как это было у нас. Ни для кого не будет тайной, что протестный движ начал зарождаться задолго до выборов.

Хорошо помню то время, когда коронавирус немного сбавил обороты и я выбрался на улицы Гомеля. До этого момента я, как и все мои ровесники, был абсолютно аполитичен. И, скажу вам, нисколько не страдал по этому поводу. Но тут мне «посчастливилось» застать момент зарождения протестных настроений на гомельских улицах и меня «понесло».

Раскладываю все в хронологическом порядке. Поначалу это были вечерние получасовые прогулки энного числа хлопающих людей и сигналящих машин. Сигналили часто – я изначально даже предположил, что это кто-то крупномасштабную свадьбу устроил, а молодожены по счастливому стечению обстоятельств оказались ярыми поклонниками Виктора Цоя. Оказалось все гораздо романтичнее – «революцию» начинают.

Чуть позже в медиапространстве появилось огромное количество новостей про «жестокие» задержания и избиения силовиками людей, которые просто в тапочках и в халате за пельменями выбежали. Со стороны всё казалось очень непонятным, особенно, если ты не в теме. Более-менее ясно всё стало, когда я оказался свидетелем провокаций со стороны мирных протестующих. Как пример, колесящая туда-обратно машина, которая несколько раз демонстративно сигналила, проезжая мимо сотрудников ГАИ, дежуривших у площади Восстания. В конце концов цель была достигнута: машину остановили. На моих глазах очень резво для своего почтенного возраста оттуда выпорхнула пассажирка и, истошно вопя, бросилась к гаишникам, не забывая снимать их на телефон. Позднее это видео, целью которого было продемонстрировать всему прогрессивному миру произвол «рэжыму», появилось на одном из оппозиционных ресурсов. А как веселили снятые с правильного ракурса толпы и цепи. Особенно, когда ты лично видел, что в этом месте было от силы человек 20-30.

Но самое веселье началось, конечно, после дня выборов, когда над протестом взвился БЧБ. К тому времени в интернете про БЧБ-флаг уже много интересного написали. К примеру, очень позабавил факт, что БЧБ – это флаг Великого княжества Литовского. А может он все-таки возник во времена Первой мировой, когда БНР (несостоявшееся государство) под этим флагом просила покровительства у немецкого кайзера? Забыли? Не знали? Обман, разочарование.

В те дни состоялась первая встреча с моей любимой темой двойной этики, когда действия наших силовиков начали критиковать именно из тех стран, которые и координировали «дискотеки». Но все эти люди от нас далеки, возьмем кого-то ближе. Я помню, как наши сограждане в интернете всячески осуждали движение BLM в Америке и возмущались беспомощностью американской полиции. Мол, взяли бы технику, оружие и поразгоняли бы их по домам. Только вот потом те же индивиды начали агрессивно высказываться про действия наших правоохранителей. А выводы делались на основании обрезанных или снятых в «нужный момент» видеороликов. Из них нарезались скрины, которые активно тиражировались во всех соцсетях. И все с лёгкостью велись на фейки.

Почему так случилось? Почему так легко оказалось нас обмануть? Мы не были к этому готовы? Или привыкли поглощать все в готовом виде, в том числе и информацию? Особенно это видно по моим ровесникам, многим из которых не объяснили, что к чему и не дали почву для размышлений. Но проблема не в родителях или структуре образования, что также играет большую роль. Люди, по-моему, сами просто не хотят напрягать извилины, не хотят анализировать и перепроверять полученную информацию.

Эти потрясения послужили отличным уроком всем нам. Они заставили меня пересмотреть личные приоритеты, расставив их заново, позволили увидеть реальный мир.

Александр ТУР, участник клуба «Юный журналист»