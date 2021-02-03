6 февраля в 11.00 на автодроме Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа пройдет районный спортивный праздник «Белорусская лыжня-2021».

К участию в соревнованиях приглашаются жители Будакошелевщины. В ходе соревнований будут определены призеры в личном первенстве среди мужчин и женщин в четырех возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет 50 лет и старше. Также будут определены победители в командном зачете.

Дистанция лыжной трассы для мужчин составит 1,5 км и женщин – 1 км.

Предварительные заявки направляются до 5 февраля до 12.00 в отдел образования, спорта и туризма райисполкома по факсу 7-04-70, либо на адрес электронной поты отдела образования, спорта и туризма: ­­­bkoost@buda-koshelevo.gov.by с пометкой «Белорусская лыжня-2021».