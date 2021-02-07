В очередной раз в ходе отчетно-выборной конференции была проанализирована деятельность районного совета ветеранов за предыдущие пять лет, сформирован его новый состав.

Началось мероприятие с торжественного награждения. Так, в районном смотре-конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию лучшей стала первичная ветеранская организация городского поселка Уваровичи (председатель Любовь Родова), второе место у ветеранской первички ОАО «АМИПАК» (Мария Степаненко), третье – у отдела образования, спорта и туризма (Ирина Бобровничая).

Благодарностей от районного совета ветеранов за многолетний и добросовестный труд и большой личный вклад в развитие ветеранского движения удостоены 16 активистов ветеранских первичек.

Как отметила председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова, в районе созданы и работают 46 первичных ветеранских организаций, объединяющих в своих рядах 7500 ветеранов. Работа совета строится на принципах тесного взаимодействия с органами местной власти, общественными объединениями, учреждениями образования и культуры, а также при поддержке хозяйствующих субъектов и предпринимателей. Ведется банк данных о ветеранах льготной категории, который ежеквартально обновляется, что позволяет не только своевременно и адресно решать вопросы оказания помощи, но и планировать их.

Одними из важных направлений деятельности являются волонтерское и тимуровское движения. Большая работа проводится и с целью организации культурного досуга среди пожилых людей. Немаловажная роль отводится нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Все это позволяет ветеранам и людям преклонного возраста оставаться в строю и жить насыщенной жизнью.

В ходе работы конференции были избраны новый состав районного совета и его президиум, ревизионная комиссия. Возглавить совет единогласно снова доверено Марии Максимчиковой, заместителем ее по-прежнему осталась Любовь Болдуева, ответственным секретарем – Мария Майсейкова.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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