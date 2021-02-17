В целях обеспечения взаимодействия со всеми заинтересованными службами по снижению производственного травматизма, соблюдению санитарных и технических норм функционирования предприятий и организаций в районе продолжается работа мобильной группы райисполкома по оказанию практической и методической помощи.

Традиционно в составе мобильной группы работают представители управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, центра гигиены и эпидемиологии, милиции, Энергогазинспекции, МЧС и врач-нарколог. В этот раз в состав мобильной группы вошла главный специалист отдела государственной экспертизы условий и охраны труда Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Лолита Чеснок.

В поле зрения проверяющих попали организации и учреждения различных сфер деятельности, расположенные на территории Красного Знамени. Особый акцент был сделан на предприятия сельскохозяйственного и производственного профиля. Так, были посещены Буда-Кошелевское ПМС, комбинированная котельная КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», торговые объекты различных форм собственности, сельский Дом культуры, библиотека и отделение почтовой связи.

Начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич отметила, что по результатам выезда организациям будут даны рекомендации для устранения по всем выявленным нарушениям.

В целом, как показал рейд, работа мобильных групп приносит свои результаты. В ходе мониторинга нарушителей трудовой дисциплины и в состоянии алкогольного опьянения не выявлено. Конечно, визиту проверяющих не всегда рады, но, тем не менее, это дает возможность предупредить нарушения, которые могли бы привести к травмированию работников.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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