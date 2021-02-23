23 февраля в нашей стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Татьяна ЧЕРНЯКОВА, воспитатель детского сада №1 г. Буда-Кошелево:

– По-моему, каждый настоящий мужчина защитит свою семью и страну. Поэтому поздравлять в этот день стоит не только отслуживших в армии, а всех представителей сильного пола, даже самых маленьких.

Сергей ТУКАЛЕНКО, пенсионер:

– Думаю, к этому празднику имеет отношение каждый, ведь в годы Великой Отечественной войны Родину защищали все: и военные, и женщины, и дети. Поэтому защитник Отечества – это каждый из нас. Праздник этот, конечно, отмечаю, так как сам служил в Вооруженных Силах. С радостью поздравляю всех своих друзей и знакомых.

Мария ДОМНЕНКО:

– Мое мнение: каждый мужчина должен отслужить в армии, ведь именно там становятся настоящими защитниками. Для меня этот праздник – повод сказать теплые слова всем близким мужчинам: отцу, дедушке, дяде, своему молодому человеку.

Юрий ЕЖОВ, фото автора