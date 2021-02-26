3 марта 2021 г. Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальный центр интеллектуальной собственности проведут национальный онлайн-семинар «Доступ к технологиям и создание сети Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в Беларуси».

В рамках мероприятия при участии белорусских и российских специалистов, а также представителей Всемирной организации интеллектуальной собственности, Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации будут рассмотрены вопросы поддержки инноваций и развития сети ЦПТИ в Республике Беларусь, функционирования цифровых платформ и инструментов ВОИС в рамках ЦПТИ, виды основных и дополнительных услуг, предоставляемых ЦПТИ, технологии поиска с помощью различных реестров, а также лицензирования и передачи технологий на базе ЦПТИ.

Посмотреть трансляцию семинара в прямом эфире или в записи можно на официальном сайте Национального центра интеллектуальной собственности. Начало в 12.00.

Международный проект по созданию сети ЦПТИ, инициированный еще в 2009 году Всемирной организацией интеллектуальной собственности, призван содействовать наращиванию инновационного потенциала стран и регионов через обеспечение информационной и научно-методической поддержкой пользователей услуг ЦПТИ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

В настоящее время Национальный центр интеллектуальной собственности в соответствии с Соглашением с Всемирной организацией интеллектуальной собственности от 10 октября 2016 г. реализует проект по созданию и развитию сети ЦПТИ в Республике Беларусь, который направлен на стимулирование инновационной деятельности и экономического роста путем упрощения доступа к технической информации и укрепления возможности эффективного применения полученной информации.

На сегодняшний день в Беларуси созданы девять ЦПТИ: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке, ее областных филиалах, в Белорусском государственном университете, в индустриальном парке «Великий камень» и НЦИС. Планируется создание точек ЦПТИ во всех ведущих высших учреждениях образования Республики Беларусь.

Национальный центр интеллектуальной собственности