На Будакошелевщине стартовала вакцинация медиков от COVID-19. Первой прививку получила главный врач Жанна Евтухова

В первую пятерку привитых также вошли: заведующий отделением статистики Сергей Корсак, заместитель главного врача по медицинской части Станислав Крылатов, главная медицинская сестра Ольга Вамбрикова и медсестра реанимации Татьяна Гулюта.

Всего в поликлинику доставили 100 доз российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») . В первую очередь ими будут привиты медицинские работники, а уже с завтрашнего дня — педагоги.

Медсестра прививочного кабинета Анжелика Роговская вскрывает первую упаковку вакцины.

Заведующая отделением профилактики Буда-Кошелевской ЦРБ Ольга Жарина проводит предварительный медосмотр.

Главный врач Жанна Евтухова — первая на очереди за прививкой.

Заведующий отделением статистики Сергей Корсак:

— Я верю в нашу медицину.

Заместитель главного врача по медицинской части Станислав Крылатов:

— На протяжении последних десяти лет я исправно делаю прививки от гриппа. Прививка от коронавируса работает по такому же принципу.

Заведующий хирургическим отделением Евгений Кошмар вошел во вторую пятерку.

Ирина ПАЛУБЕЦ. Фото автора.