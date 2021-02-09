– Почему пересменка городских транспортников происходит в час пик?

– Нужно ли заменить короткие автобусы «гармошками» по утрам и вечерам?

– Как добавить дополнительный рейс троллейбуса, чтобы не опаздывать на работу?

– Можно ли расширить маршрут междугороднего автобуса?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – директор предприятия «Гомельоблпассажиртранс» КОМЗОЛОВ Дмитрий Михайлович.

Звоните в четверг, 11 февраля, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес электронной почты gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».