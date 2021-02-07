В рамках нового проекта мы продолжаем рассказывать о жителях нашего района, ровесниках районки. Представляем очередного героя – жителя горпоселка Уваровичи Николая Карпушева. Его жизнь так же, как и история «Авангарда», полна интересных событий. И сегодня он с удовольствием делится своими воспоминаниями с нашими читателями.

– Детство мое выпало на до- и послевоенное время, – рассказывает Николай Иванович. – Всем моим сверстникам, прошедшим через военное лихолетье, рано пришлось повзрослеть. Поэтому после войны мы наравне со взрослыми поднимали разрушенное народное хозяйство, налаживали повседневный быт и трудились не покладая рук. В Уваровичах прошла вся моя жизнь. В семье я был самым старшим из троих детей. Отец работал охранником в банке, а мама была домохозяйкой. Жили обычной сельской жизнью, держали хозяйство и работали на земле. И ничто не предвещало беды, пока по радио не объявили о войне. Буквально с первых ее дней была организована отправка мужчин на фронт, в армию призвали и нашего отца.

В памяти Николая Ивановича навсегда остались воспоминания о военном времени. Мирное население было вынуждено жить по правилам, установленным захватчиками. Одиннадцатилетним мальчишкой наш герой копал траншеи. Он никогда не забудет один из самых страшных моментов в жизни Уварович – казнь нескольких сотен местных жителей еврейской национальности. Он помнит, как в начале войны пленных советских солдат держали в здании Руденецкой школы. Чтобы их не кормить, фашисты выгоняли людей на поле, где росла брюква, посаженная хозяйством для скота. Видели бы вы, с какой жадностью эти обездоленные люди выкапывали ее из земли руками и ели прямо с грязью.

По словам нашего собеседника, вместе с немцами в Уваровичах дислоцировались чехи и венгры. И если первые хорошо относились к местному населению, то вторые отличались грубостью. Но были среди оккупантов и те, кому была не чужда человечность. Однажды Николай Карпушев возвращался домой. Навстречу ему выскочила огромная собака одного из немецких офицеров. Животное чуть было не сомкнуло зубы на его запястье, но, к счастью, офицер оказался рядом и не дал покалечить подростка.

– После освобождения Уварович жизнь потихоньку налаживалась. В 1945-м из плена вернулся отец, и жить нам стало немного легче. Чтобы помочь родителям, я пошел учиться на тракториста в Бабиничскую школу механизации, что в Оршанском районе. С 16 лет работал трактористом в совхозе «Уваровичи». А в 1948 году в нашей семье произошло страшное горе: в возрасте 45 лет от туберкулеза умерла мама. В 1950-м меня призвали в армию. Службу проходил в Марьиной Горке в танковых войсках. Как отличник боевой и политической подготовки был награжден Почетной грамотой ВЛКСМ СССР. Через три года вернулся домой. Около полутора лет трудился бригадиром полеводческой бригады в отделении Пуща. Потом, экстерном сдав экзамены в автошколе, получил шоферские права. Сначала был водителем руководителя хозяйства, затем работал на грузовой машине, пока не предложили временно исполнять обязанности заместителя председателя по хозяйственной части. И это временно растянулось на 32 года. А выйдя на заслуженный отдых, еще 4 года трудился в этой должности, – рассказывает Николай Карпушев.

Наш герой всегда был в центре культурной жизни горпоселка, участвовал в самодеятельности, выступал в вокальном ансамбле «Уваровчанка». Сейчас здоровье иногда подводит пожилого человека, поэтому от своего увлечения пришлось отказаться. Но он, как и прежде, продолжает интересоваться, чем живет его родной уголок, какие события происходят в стране и мире. В этом ему помогают газеты и телевизор. И «Авангард» – частый гость в его доме. Из районки он узнает о последних новостях, трудовых и творческих успехах земляков.

А своему ровеснику «Авангарду» Николай Карпушев желает творческого долголетия и всегда быть таким же интересным и полезным людям.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора