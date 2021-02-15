Специальные требования к возведению (монтажу), реконструкции, модернизации, техническому переоснащению, приемке и вводу в эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления установлены главой 7 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 № 6 (в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 03.05.2014 № 14).

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.10.2020 № 595 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.02.2009 № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

В соответствии с данным постановлением Госпромнадзор исключен из числа органов, уполномоченных на осуществление административной процедуры по пункту 20.17 (регистрация (перерегистрация) объектов строительства опасных производственных объектов, потенциально опасных объектов).

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.10.2020 № 595 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» вступило в силу с 22.01.2021.

Гомельское областное управление Госпромнадзора