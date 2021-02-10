Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко провел прием граждан в формате телефонного разговора. На прием к Олегу Леонидовичу записались семь человек, вопросы четверых были разъяснены и решены еще до его начала.

С тремя гражданами Олег Архипенко пообщался по телефону. Так, жителя района, главу одного из фермерских хозяйств, интересовал вопрос выделения земли. Олег Леонидович разъяснил, что земля, выделяемая для ведения КФК, должна работать и приносить пользу как государству, так и фермерам. В частности, если идет увеличение засеваемых площадей, соответственно должны открываться и новые рабочие места.

Еще одной сельской жительнице был разъяснен порядок предоставления коммерческого жилья. Также ей посоветовали заняться оформлением правоустанавливающих документов на имеющееся жилье, чтобы была возможность постановки на учет нуждающихся в жилом помещении. Проконсультировали женщину и по вопросу возможного трудоустройства в сельской местности с выделением жилья.

Еще одну жительницу района волновал вопрос ремонта кровли в многоквартирном жилом доме. В связи с усугубившимися погодными условиями и обилием снега затекание кровли усилилось, а значит проблему нужно решать в экстренном порядке. Заявительнице разъяснили, что уже сегодня на место выедут специалисты коммунальной службы и займутся выяснением и устранением причины затекания кровли.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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