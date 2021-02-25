26 февраля 2021 года в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под названием «Оставляешь место ДТП – совершаешь преступление!», посвященный профилактике происшествий, участники которых оставляют место ДТП.

За 2020 год на территории Гомельской области произошло 11 ДТП, после совершения которых водители оставили место происшествия и в милицию о случившемся не сообщили. В этих происшествиях 3 человека погибли и 8 — получили ранения.

Уже в этом году произошло 2 ДТП, с места которых водители скрылись.

В одном из этих происшествий один человек погиб! ДТП произошло 09.01.2021 в промежуток времени с 06:00 до 08:15 часов. Неустановленное лицо, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ул. Ленина в д. Слободка Калинковичского района, вблизи дома №68, совершил наезд на необозначенного световозвращающими элементами пешехода, 1949 г.р., который от полученных травм скончался на месте происшествия. В ходе оперативно розыскных мероприятий было установлено, что наезд совершен трактором «Беларус», под управлением водителя, 1994 г.р.

Второе происшествие, в котором был травмирован пешеход, произошло 26 января примерно в 22:30 на 283 км автодороги М-5 «Минск-Гомель». Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Рено Лагуна», после совершения наезда на мужчину с места ДТП скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома совместно с ОГАИ Гомельского РОВД данный водитель был установлен и задержан по месту жительства. На момент задержания мужчина, ранее лишенный права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде, находился с явными признаками алкогольного опьянения.

Равнодушие водителей, которые скрываются с места происшествия, часто стоит самого дорогого – человеческой жизни. Виновных, как правило, рано или поздно находят, а съездом с места происшествия они лишь усугубляют свою вину. К сожалению, не каждый может мужественно взять на себя ответственность за произошедшее. Отвечать за содеянное рано или поздно всё равно придётся. Поэтому необходимо понимать, что оставляя на дороге беспомощного пострадавшего, состояние здоровья которого ухудшается с каждой минутой — вы бросаете его на произвол судьбы. Вовремя оказанная медицинская помощь может спасти человеку жизнь.

Не многие знают, что за оставление места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадавшему причинены менее тяжкое либо тяжкое телесное повреждение, водителей привлекают к уголовной ответственности. Если водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали его участники, и скрылся с места происшествия, то возбуждается уголовное дело по части 3 статьи 159 «Оставление в опасности» Уголовного кодекса Республики Беларусь. Наказываются такие действия арестом или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.

Если в дорожно-транспортном происшествии потерпевшему причинены легкие телесные повреждения, либо просто произошло повреждение транспортных средств, и водитель оставил место происшествия, участником которого он является, когда это запрещено законодательными актами, в этом случае он будет привлечен к административной ответственности.

В правилах дорожного движения четко определены действия водителя, после совершения им ДТП.

Водитель, являющийся участником дорожно-транспортного происшествия, обязан:

немедленно остановиться и не принимать мер по изменению положения транспортного средства, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия, по возможности вне проезжей части дороги;

принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему (пострадавшим), вызвать скорую медицинскую помощь, а если это невозможно, принять меры по доставке пострадавшего (пострадавших) в ближайшую организацию здравоохранения на одном или нескольких попутных транспортных средствах (при их отсутствии доставить пострадавшего (пострадавших) на транспортном средстве, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие). Водитель, доставивший пострадавшего (пострадавших) в организацию здравоохранения, обязан сообщить в этой организации свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства, предъявив водительское удостоверение или документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о регистрации транспортного средства (паспорт транспортного средства (шасси транспортного средства), и возвратиться к месту дорожно-транспортного происшествия;

в случае необходимости доставки пострадавшего (пострадавших) в организацию здравоохранения на транспортном средстве, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие, предварительно зафиксировать в присутствии очевидцев положение транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к дорожно-транспортному происшествию;

записать фамилии и адреса очевидцев дорожно-транспортного происшествия, сообщить о случившемся в милицию и ожидать прибытия сотрудников ГАИ, за исключением случая, когда приняты меры по доставке пострадавшего (пострадавших) в ближайшую организацию здравоохранения на транспортном средстве, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие;

до прибытия сотрудников ГАИ принять все возможные меры по сохранению следов и предметов, относящихся к дорожно-транспортному происшествию, их ограждению и организации объезда места дорожно-транспортного происшествия.

Водитель в случае дорожно-транспортного происшествия вправе не сообщать о нем в ГАИ при наличии одновременно следующих обстоятельств:

в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу его участников;

дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух транспортных средств;

лица, управлявшие транспортными средствами, имеют право на управление транспортным средством соответствующей категории;

в отношении транспортных средств имеются действующие договоры обязательного страхования гражданской ответственности их владельцев;

обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий у участников данного происшествия и зафиксированы в извещениях о дорожно-транспортном происшествии, бланки которых заполнены лицами, управлявшими транспортными средствами, в соответствии с Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. N 530 «О страховой деятельности»;

лица, управлявшие транспортными средствами, не предъявляют претензий к состоянию друг друга (данные лица не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, в результате дорожно-транспортного происшествия не причинен вред жизни или здоровью);

вред, причиненный имуществу каждого из участников дорожно-транспортного происшествия, оценивается ими в размере до 800 евро по установленному Национальным банком официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро.

Участнику дорожного движения, являющемуся участником дорожно-транспортного происшествия, запрещается:

оставлять место дорожно-транспортного происшествия, перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к дорожно-транспортному происшествию, кроме случаев необходимости доставки пострадавшего (пострадавших) в организацию здравоохранения, а так же случаев, когда не запрещено законодательством не сообщать о ДТП в ГАИ;

употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества до прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;

вскрывать тахограф без разрешения сотрудника ГАИ.

Очевидцы ДТП обязаны: