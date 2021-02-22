С 20 февраля по 1 марта текущего года проводится первый этап Единого республиканского дня безопасности.

В рамках ЕДБ Гомельским областным управлением Госпромнадзора проводится профилактическая и разъяснительная работа в трудовых коллективах Гомельской области.

Одним из направлений этой работы является разъяснение требований промышленной безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования.

В качестве топлива в газоиспользующем оборудовании используется природный газ. О взрывоопасности природного газа известно даже ребенку, однако существует и другая опасность при использовании природного газа – образование угарного газа в случае неправильной организации процесса его сжигания.

В отличие от природного газа, используемого в газоиспользующем оборудовании, угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому человек практически не может его почувствовать.

При недостатке воздуха в камере сгорания газоиспользующего оборудования природный газ не сгорает полностью и в результате образуется угарный газ – СО (оксид углерода) – вещество без цвета и запаха). Он блокирует гемоглобин в крови, отвечающий за доставку кислорода к тканям и органам, и в первую очередь к мозгу.

Внезапная тошнота, головокружение или нарушение координации – это признаки отравления угарным газом. Конечно, такие симптомы могут стать следствием и других недомоганий, но, почувствовав их, следует вспомнить про угарный газ и сопоставить, например, с долго работающей плитой, проблемами с вентиляцией или дымоходом.

Первая помощь при отравлении угарным газом.

Прежде всего, нужно вывести или вынести человека из помещения на свежий воздух и обеспечить покой. При тошноте или рвоте, выносить пострадавшего нужно в лежачем положении, даже если он может передвигаться сам. Сразу же вызвать скорую помощь. Освободить от стесняющей дыхание одежды, устроить в удобном положении и обеспечить покой. Если есть возможность, можно сделать холодный компресс на грудь и голову.

Если пострадавший в сознании, но чувствует себя плохо, можно дать ему теплый чай или кофе, дать понюхать нашатырный спирт.

Если человек не дышит и пульс не прощупывается, следует начинать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.