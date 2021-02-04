– Для меня большая честь участвовать во Всебелорусском народном собрании. Наша страна стоит на пороге важнейшего исторического события, и всем делегатам, представляющим интересы людей, организаций и общественных объединений, нужно определить, каким путем будет двигаться Беларусь в ближайшую пятилетку. Мы должны самостоятельно принять все решения, ведь только от нас зависит, какое государство останется нашим детям.

Как представитель сферы образования я хотел бы акцентировать внимание на роли молодежи в развитии государства, гражданско-патриотическом воспитании и молодежной политике. Подробного обсуждения заслуживают вопросы популяризации семейных ценностей. Ведь благополучие семей – основа государства.

Немаловажна и тема авторитета учителей. Мир не стоит на месте, меняются подходы к воспитанию и образованию детей. Но иногда педагогам приходится сталкиваться с непониманием со стороны родителей и неподобающим отноше­нием учеников.

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