На территории Буда-Кошелевского района наблюдается увеличение произошедших пожаров по сравнению к аналогичному периоду прошлого года. Произошло 8 пожаров, от которых погибли 2 человека. Все погибшие на пожарах граждане находились в состоянии алкогольного опьянения.

Один из эффективных методов профилактики пожаров в жилом секторе – это обследование домовладений смотровыми комиссиями, ведь беду легче предупредить. Инструктаж по безопасности жильцов домов, а также рекомендации по устранению выявленных недостатков, несомненно, приводят к уменьшению пожаров, тем самым приумножая благосостояние наших граждан.

В работе одной из таких комиссий при Широковском сельисполкоме принял участие корреспондент районной газеты «Авангард».

Основной упор в работе комиссии был сделан на обследование домовладений одиноких, одиноко проживающих, асоциальных граждан, инвалидов и многодетных семей. При обследовании изучались материально-бытовые условия сельчан, санитарное состояние жилья, общее состояние здоровья. Особое внимание уделялось исправности отопительных печей, электрооборудования, работоспособности автономных пожарных извещателей. Кроме того, осматривали и прилегающую к домовладению территорию. По каждому выявленному факту нарушений домовладельцам вручались рекомендации об их устранении, изыскивались возможности об оказании помощи нуждающимся.

Гражданам очередной раз напомнили о действиях при возникновении пожара, порядке вызова пожарной аварийно-спасательной службы, а также необходимости обязательной установки АПИ, ну и, конечно же, всем без исключения вручили памятки на противопожарную тематику.