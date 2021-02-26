На заседании районного исполнительного комитета рассмотрели ряд важных вопросов. Участие в заседании приняли заместитель Председателя Государственного комитета по имуществу Екатерина Лукьянова, председатель комитета государственного имущества Гомельского областного исполнительного комитета Наталья Сацута и директор РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Алексей Михальчик. Провел заседание председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник.

В ходе заседания обсудили итоги работы по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества за 2020 год и задачи на нынешний. Также были рассмотрены итоги работы с обращениями граждан и юридических лиц, поступивших в райисполком в 2020 году.