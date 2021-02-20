Расчистка дорог, работа газетного киоска. Итоги «прямой телефонной линии» председателя райисполкома Анатолия Гапоника.

В субботу на «прямую телефонную линию» председателя райисполкома поступило 4 звонка. Горожане сетовали на не расчищенную от снега дорогу по ул. Совхозной (за магазином Евроопт), просили разъяснить некоторые нюансы по льготам для пенсионеров, интересовались, когда снова заработает газетный киоск.

Анатолий Гапоник поручил коммунальнику расчистить дорогу, а остальные поднятые вопросы требуют обстоятельного изучения, после чего будут приняты соответствующие меры.