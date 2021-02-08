Редакционная коллегия нашей газеты подвела промежуточные итоги конкурса к 90-летию «Авангарда». Наибольшее количество баллов от редакционного жюри набрала наша читательница Анна Душкевич. Ее четверостишие мы публикуем на страницах районки.

Поздравляем победителя и приглашаем в редакцию за призом – чашкой с логотипом нашей газеты. Забрать приз можно в редакции газеты по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 3, заранее связавшись с нами по телефону 8 (02336) 2-46-21.

Напоминаем нашим читателям, что конкурс продолжается. Присылайте ваши фотографии, рассказы, стихотворения про «Авангард». Промежуточные итоги конкурса будут подведены в начале марта. Победители получат памятные призы от редакции.

90 лет! Это не финальная дата.

90 лет! Это начало начал!

Поздравляю районную газету!

С Днем рождения, наш «Авангард»!